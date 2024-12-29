Пассажирский самолет Jeju Air потерпел крушение в Южной Корее

- Азия и мир, происшествия
- 9:01, 29 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Самолет авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту Муан (Южная Корея).
Крушение рейса 7C2216 произошло утром 29 декабря при посадке в международном аэропорту Муан, расположенном в провинции Чолла-Намдо, в 288 км от Сеула. После удара о заграждение самолет разломился и загорелся.
На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство из них — граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.
По предварительным данным, 179 человек из 181 погибли в крушении.
По предварительной версии, причиной катастрофы мог стать отказ шасси из-за столкновения с птицами, заявили власти.
Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок поручил мобилизовать все ресурсы для проведения спасательной операции.