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Пассажирский самолет Jeju Air потерпел крушение в Южной Корее

CentralAsia (CA) -  Самолет авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту Муан (Южная Корея).

Крушение рейса 7C2216 произошло утром 29 декабря при посадке в международном аэропорту Муан, расположенном в провинции Чолла-Намдо, в 288 км от Сеула. После удара о заграждение самолет разломился и загорелся.

На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство из них — граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.

По предварительным данным, 179 человек из 181 погибли в крушении.

По предварительной версии, причиной катастрофы мог стать отказ шасси из-за столкновения с птицами, заявили власти.

Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок поручил мобилизовать все ресурсы для проведения спасательной операции.

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