Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее возросло до 62
- Азия и мир, спорт
- 9:29, 29 декабря 2024
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|Предыстория: Пассажирский самолет потерпел крушение в Южной Корее
CentralAsia (CA) - Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее возросло с 47 до 62, передает агентство Рёнхап.
Самолет авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту Муан.
На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство из них — граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.
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