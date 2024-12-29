Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее возросло до 62

CentralAsia (CA) - Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее возросло с 47 до 62, передает агентство Рёнхап.



Самолет авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту Муан.

На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство из них — граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.