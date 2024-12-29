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Путин и Токаев обсудили авиакатастрофу под Актау
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (CA) -  Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили авиакатастрофу в Актау по телефону.

Они обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау самолёта авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», на борту которого находились в том числе российские и казахстанские граждане.

«Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечёт к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер», - говорится в сообщении Кремля.

Токаев поблагодарил Путина за гостеприимство на саммите СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры договорились оставаться в контакте по расследованию инцидента с азербайджанским самолетом и вопросам сотрудничества.

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