Путин и Токаев обсудили авиакатастрофу под Актау

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (CA) - Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили авиакатастрофу в Актау по телефону.

Они обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау самолёта авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», на борту которого находились в том числе российские и казахстанские граждане.

«Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечёт к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер», - говорится в сообщении Кремля.

Токаев поблагодарил Путина за гостеприимство на саммите СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры договорились оставаться в контакте по расследованию инцидента с азербайджанским самолетом и вопросам сотрудничества.