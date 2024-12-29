179 человек из 181 погибли в крушении самолета компании Jeju Air в Южной Корее, - СМИ
- Азия и мир, происшествия
- 10:07, 29 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - В авиакатастрофе в Южной Корее погибли 179 из 181 человека, сообщает Yonhap со ссылкой на национальную пожарную службу.
По предварительной информации, выжили лишь двое — пассажир и член экипажа.
Власти рассматривают две основные версии крушения самолета Jeju Air, выполнявшего рейс из Бангкока: неблагоприятные погодные условия и столкновение с птицами.
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