179 человек из 181 погибли в крушении самолета компании Jeju Air в Южной Корее, - СМИ

CentralAsia (CA) - В авиакатастрофе в Южной Корее погибли 179 из 181 человека, сообщает Yonhap со ссылкой на национальную пожарную службу.

По предварительной информации, выжили лишь двое — пассажир и член экипажа.

Власти рассматривают две основные версии крушения самолета Jeju Air, выполнявшего рейс из Бангкока: неблагоприятные погодные условия и столкновение с птицами.