Ученые нашли гигантскую спиральную галактику необычной конструкции

CentralAsia (CA) - Международная группа астрономов из Швейцарии, США, Франции, Нидерландов и других стран обнаружила сверхмассивную спиральную галактику, находящуюся на огромном расстоянии от Земли.

Исследование опубликовано на портале arXiv.

Галактику назвали Чжулун в честь божественного дракона из китайской мифологии. Ученые отмечают, что ее структура обладает так называемым грандиозным дизайном — четким ядром и выдающимися спиральными рукавами. В таких системах рукава являются сверхплотными областями вещества, где активно образуются звезды.

До недавнего времени не было обнаружено спиральных галактик с красным смещением выше 3,0. Чжулун обладает красным смещением 5,2, что указывает на ее происхождение в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.

Галактика имеет звездный диск с рукавами, которые простираются на 62 тысячи световых лет. Несмотря на продолжающееся звездообразование, его скорость относительно невысока — около 66 солнечных масс в год.