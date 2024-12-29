Тела 24 погибших при авиакатастрофе в Актау доставлены в Баку

CentralAsia (CA) - Спецрейс доставил в Баку из Актау тела 24 погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines — 21 пассажира и 3 членов экипажа, сообщает Trend. Ранее в Азербайджан были возвращены 14 пострадавших в катастрофе.

Самолет, следовавший рейсом Баку—Грозный, разбился 25 декабря. Лайнер несколько раз пытался приземлиться в аэропорту Грозного, где в это время средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников, сообщал Кремль.

Затем он направился на запасной аэродром в Актау, но разбился недалеко от взлетно-посадочной полосы.