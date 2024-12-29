Михаил Кавелашвили принял присягу и вступил в должность президента Грузии

CentralAsia (CA) - 29 декабря состоялась инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили. Его выбрала избирательная коллегия из 300 человек, где большинство принадлежит правящей партии «Грузинская мечта».

Церемония прошла в здании парламента Грузии. По данным портала «Грузия Online», меры безопасности были усилены: вход в здание ограничили, а для журналистов ввели обязательную предварительную аккредитацию. На церемонии присутствовал основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, однако иностранных дипломатов не пригласили, сославшись на «нехватку мест».

Инаугурацию Кавелашвили не признали его предшественница Саломе Зурабишвили, оппозиция и «значительная часть международных партнеров». Представители оппозиции заявили, что продолжат считать законным президентом Зурабишвили и готовы «физически защищать» ее в резиденции во Дворце Орбелиани. На прошлой неделе оппозиционные партии обсуждали условия для проведения новых парламентских выборов.