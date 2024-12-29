Алиев потребовал от России компенсаций за авиакатастрофу в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию наказать виновных в крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау.

Он заявил, что Россия должна выплатить компенсации как Азербайджану, так и пострадавшим пассажирам и членам экипажа.

«Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации», - сказал президент в интервью AzTV.

Он отметил, что вчера, 28 декабря, российская сторона выполнила первое из условий.

Окончательная причина авиакатастрофы станет известна после анализа черных ящиков, подчеркнул Алиев. Однако, по его словам, первоначальные версии обоснованы и указывают на то, что самолет получил «повреждения извне на территории России». При этом он уточнил, что лайнер был сбит неумышленно.

«Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, стало выдвижение российскими официальными структурами версии о взрыве газового баллона. Это выглядело как попытка замять вопрос, что, конечно, не делает чести российской стороне», - добавил он.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря. Погибли 38 человек, всего на борту находилось 67 человек. Вчера президент России Владимир Путин принес извинения Ильхаму Алиеву в связи с трагедией.