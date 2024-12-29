Разбившийся в Актау самолет был поврежден «вследствие обстрела с земли», - Алиев

CentralAsia (CA) - Разбившийся в Актау самолет был поврежден «вследствие обстрела с земли», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Комментируя крушение в эфире национального телевидения, Алиев отметил, что «факты показывают: азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, недалеко от Грозного, что привело к потере управления».

Президент добавил, что лайнер «был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы». При этом он подчеркнул, что самолет сбили неумышленно, а окончательные выводы станут возможны после расшифровки черных ящиков.

Алиев также заявил, что российские власти, выдвигая версию «о взрыве газового баллона», пытались «замять вопрос», вместо того чтобы признать свою вину и принести извинения Азербайджану.