В Южной Корее объявлен недельный траур по жертвам авиакатастрофы
- Азия и мир, происшествия
- 19:15, 29 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - В Южной Корее объявлен недельный траур по жертвам авиакатастрофы в Муане.
Власти страны сообщили, что в авиакатастрофе самолета Boeing 737 компании Jeju Air погибли почти все пассажиры и члены экипажа.
Из 181 человека, находившегося на борту, выжили только двое членов экипажа, которые находились в хвостовой части самолета, где разрушения оказались минимальными.
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