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В Южной Корее объявлен недельный траур по жертвам авиакатастрофы

CentralAsia (CA) -  В Южной Корее объявлен недельный траур по жертвам авиакатастрофы в Муане.

Власти страны сообщили, что в авиакатастрофе самолета Boeing 737 компании Jeju Air погибли почти все пассажиры и члены экипажа.

Из 181 человека, находившегося на борту, выжили только двое членов экипажа, которые находились в хвостовой части самолета, где разрушения оказались минимальными.

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