В Южной Корее объявлен недельный траур по жертвам авиакатастрофы

CentralAsia (CA) - В Южной Корее объявлен недельный траур по жертвам авиакатастрофы в Муане.

Власти страны сообщили, что в авиакатастрофе самолета Boeing 737 компании Jeju Air погибли почти все пассажиры и члены экипажа.

Из 181 человека, находившегося на борту, выжили только двое членов экипажа, которые находились в хвостовой части самолета, где разрушения оказались минимальными.