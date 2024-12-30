«Рёнхап»: Еще у одного самолета южнокорейской компании Jeju Air возникли проблемы с шасси после вылета

CentralAsia (CA) - Еще один самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air столкнулся с проблемами с шасси вскоре после взлета из аэропорта Кимпхо в Чеджу. Об этом сообщило «Рёнхап», ссылаясь на источники. Авиаперевозчик намерен возобновить полеты после перехода на новый лайнер.

Воздушное судно, которое выполняло рейс 7C101, вылетело из аэропорта Кимпхо на острове Чеджу в 6:37 по местному времени. Вскоре после взлета экипаж обнаружил проблему с шасси. В материале указано, что 161 пассажир был проинформирован о ситуации и в 7:25 по местному времени самолет вернулся в аэропорт вылета.

Отмечено, что рейс выполнял Boeing B737-800 — самолет той же модели, что и судно, потерпевшее крушение накануне. Из 41 самолета компании Jeju Air 39 лайнеров в ее парке этой модели.

Следовавший из Бангкока рейсом 7C2216 Boeing 737-800, принадлежащий Jeju Air, разбился при посадке в Муане утром 29 декабря. На борту судна находился 181 человек, включая членов экипажа. Погибли 179 человек, выжили 2 бортпроводника, находившихся в хвостовой части самолета. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи по числу жертв, в стране объявили семидневный траур. В качестве возможных причин крушения рассматриваются погодные условия и столкновение с птицами.