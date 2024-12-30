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Азербайджан приостановил авиасообщение с десятью городами России по моему поручению, - Алиев

CentralAsia (CA) -  Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) после крушения рейса Баку - Грозный приостановила полеты в семь городов России, также прекращены полеты российских авиакомпаний из трех городов в Азербайджан. Об этом президент республики Ильхам Алиев рассказал в интервью AzTV.

Алиев сообщил, что после крушения самолета он поручил приостановить сообщение с российскими городами. Причиной такого решения он назвал «вопросы безопасности».

Глава государства не уточнил, когда могут возобновиться полеты. При этом он допустил, что рейсы в Грозный не будут выполняться вовсе.

«Но жизнь покажет, и вопросы безопасности российского воздушного пространства обязательно будут учтены», – сказал Алиев.

Рейсы были отменены между Азербайджаном и российскими Грозным, Махачкалой, Сочи, Минеральными Водами, Владикавказом, Нижним Новгородом, Самарой, Саратовом, Уфой, Волгоградом. О прекращении полетов в некоторые города России ранее также сообщали «Туркменские авиалинии», казахстанская Qazaq Air, FlyDubai и израильская El Al.

Крушение самолета «Азербайджанских авиалиний», который летел из Баку в Грозный, произошло 25 декабря. Погибли 38 человек. Ильхам Алиев потребовал от России признания вины и выплаты компенсаций. В то же время он заявил, что борт не был сбит специально.

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