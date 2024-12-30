От фермера до главы государства. Что известно о самом долгоживущем президенте США Джимми Картере? - Вloomberg

CentralAsia (CA) - Джимми Картер, бывший фермер из Джорджии, выращивавший арахис, который, будучи президентом США, выступил посредником в заключении исторического и прочного мирного соглашения между Израилем и Египтом за один срок, омраченный растущей инфляцией, дефицитом нефти и удержанием Ираном американских заложников, умер. Ему было 100 лет, пишет Вloomberg.

Картер умер в воскресенье в своем доме в Плейнсе, штат Джорджия, в окружении своей семьи, говорится в заявлении Центра Картера в воскресенье. Публичные церемонии запланированы в Атланте и Вашингтоне, за которыми последует частное погребение в Плейнсе.

Самый долгоживущий бывший президент США, Картер в начале 2023 года решил провести оставшееся время в своем доме в Плейнсе, получая уход в хосписе. Он был там вместе с Розалин, его женой, с которой он прожил 77 лет, когда она умерла в ноябре 2023 года в возрасте 96 лет. И он прожил достаточно долго, чтобы исполнить последнее желание — проголосовать за Камалу Харрис на президентских выборах 2024 года.

Демократ, который прошел путь от управления семейным бизнесом по выращиванию арахиса и поставке семян до поста губернатора Джорджии, Картер в 1976 году победил действующего сенатора Джеральда Форда в Белом доме, пообещав восстановить честность на посту, запятнанном двумя годами ранее отставкой Ричарда Никсона в разгар Уотергейтского скандала.

Аскетичный, скромный и глубоко религиозный, Картер скептически относился к помпезности, окружающей президентство, и приехал в Вашингтон с меньшим количеством союзников и фиксированными должностями, чем большинство занимающих этот пост.

Его преданность внутреннему моральному компасу, его клятва поддерживать общества, которые «разделяют с нами неизменное уважение к правам человека» и его склонность высказывать свое мнение порой вступали в противоречие с политическими реалиями в течение четырех лет его пребывания у власти, с 1977 по 1981 год, и служили предварительным планом того, что должно было произойти в его наполненном служением постпрезидентстве, которое длилось десятилетия.

Картер «создал новую линию фронта почти по каждому вопросу, не имея унаследованного партийного плана игры или идеологического сценария, на который можно было бы опереться», — написал Джонатан Альтер в биографии 2020 года, в которой он часто был прав в своих инстинктах, но ошибался в исполнении правительственных ответов. Эта книга была среди нескольких за последние годы, которые предлагали пересмотренный и более солнечный взгляд на кризисное пребывание Картера.

Хотя Картер «покинул Белый дом крайне непопулярным президентом», его достижения «со временем засияли ярче, и немногие из них выделяются больше, чем его уникальная решимость поставить права человека во главу угла своей внешней политики с самого начала его президентства», — написал его главный советник по внутренней политике Стюарт Айзенштат в биографии своего бывшего босса, опубликованной в 2018 году .

Государственные похороны

В своем заявлении в воскресенье президент Джо Байден назвал Картера «выдающимся лидером, государственным деятелем и гуманистом», который повлиял на жизни людей по всему миру «своим состраданием и моральной ясностью». Байден сказал, что он закажет государственные похороны Картера в Вашингтоне и объявил 9 января национальным днем траура.

Избранный президент Дональд Трамп, который часто упоминал президентство Картера во время предвыборной кампании этого года, чтобы подколоть Байдена, сказал, что Картер столкнулся с трудностями в поворотный момент в истории США. Он «сделал все, что было в его силах, чтобы улучшить жизнь всех американцев», — сказал Трамп на своей платформе Truth Social. «За это мы все должны ему быть благодарны».

Знаменательное достижение президентства Картера — Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом — привело к мирному сосуществованию между соседями по Ближнему Востоку, хотя и не смогло разрешить конфликт между Израилем и палестинцами.

Этот и другие внешнеполитические прорывы, включая установление официальных связей с Китаем и договор, предоставляющий Панаме право собственности на построенный США Панамский канал, были омрачены тяжелым положением американских заложников, удерживаемых в Иране в течение последних 444 дней его президентства. Они были наконец освобождены в тот день, когда Картер передал Овальный кабинет республиканцу Рональду Рейгану.

На внутреннем фронте президентство Картера преследовали экономические проблемы. Инфляция достигла 13,3% в конце 1979 года по сравнению с 5,2%, когда он вступил в должность в январе 1977 года. Действия Федеральной резервной системы по сдерживанию роста цен привели к росту ставок по ипотечным кредитам почти до 15%, и Картеру пришлось принять экстренные меры, чтобы остановить падение доллара. Возник дефицит энергии, а цены на нефть выросли более чем вдвое.

Речь о недомогании

Речь к нации 15 июля 1979 года стала символом президентства Картера.

В условиях стремительного роста цен на топливо и растущих очередей на заправках Картер заявил американцам, что решение энергетической проблемы «также может помочь нам преодолеть кризис духа в нашей стране». Он сказал, что многие американцы «теперь склонны поклоняться потворству своим желаниям и потреблению».

Хотя Картер так и не произнес этого слова, его речь стала известна как «речь о недомогании» и способствовала возникновению ощущения, что Картер бессилен изменить курс страны.

«Наша память об этой речи исходит от тех, кто ее переработал, кто превратил ее слова в грубый инструмент, который помог им свергнуть президента», — написал историк Кевин Мэттсон.

Он отметил, что слова Картера «немедленно вызвали аплодисменты, но в конечном итоге обеспечили его поражение» от Рейгана на выборах 1980 года.

Всего через несколько недель после выступления Картер назначил Пола Волкера, президента Федерального резервного банка Нью-Йорка, на пост председателя Федерального резерва, заменив Г. Уильяма Миллера, который стал министром финансов. Волкер ясно дал понять Картеру, что он будет бороться с инфляцией, проводя более жесткую денежно-кредитную политику, чем Миллер. Политика Волкера, которая подняла процентные ставки до 20%, дорого обошлась, и ее последствия способствовали убедительной победе Рейгана над Картером на выборах 1980 года.

Хотя некоторые решения Волкера «были политически затратными, они были правильными», прокомментировал Картер смерть Волкера в 2019 году.

Нобелевская премия

Картер оставил некоторые из своих самых больших следов в мире в годы после того, как он покинул Белый дом. Он «переизобрел постпрезидентство», заметил Джулиан Зелизер, профессор истории в Принстонском университете и биограф Картера.

За четыре с лишним десятилетия пребывания на посту экс-президента — самый долгий срок в истории Америки — Картер вел всемирную кампанию против войны, болезней и подавления прав человека через Центр Картера в Атланте, который он основал вместе со своей женой. Центр добился особых успехов в борьбе с болезнью дракункулеза — паразитом, распространяющимся через загрязненную воду, который может сделать жертв недееспособными на месяцы. По данным центра, число случаев заболевания во всем мире сократилось до всего 14 в 2023 году с предполагаемых 3,5 миллионов в 1986 году.

Картеру была присуждена Нобелевская премия мира 2002 года за «десятилетия неустанных усилий по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижению демократии и прав человека, а также содействию экономическому и социальному развитию».

Его постпрезидентские дела не обошлись без негативной реакции. Четырнадцать советников Центра Картера подали в отставку в знак протеста против его бестселлера 2007 года «Палестина: мир, а не апартеид», в котором Израиль сравнивался с белыми правительствами Южной Африки, которые систематически притесняли чернокожих граждан.

Долголетие Картера превзошло все ожидания. В 2015 году он сообщил, что у него меланома, тип рака, и что она распространилась на мозг. Он прошел лечение, выздоровел и 22 марта 2019 года стал самым долгоживущим генеральным директором в истории США. В 2021 году Джимми и Розалин Картер отпраздновали 75-ю годовщину свадьбы.

По его словам, христианская вера позволила ему «абсолютно и совершенно спокойно относиться к смерти».

Арахисовая ферма

Джеймс Эрл Картер-младший родился 1 октября 1924 года в Плейнсе, штат Джорджия, и был первым из четырех детей, рожденных фермером Эрлом Картером и бывшей медсестрой Лилиан Горди. Он вырос в соседней деревушке Арчери, где семья владела арахисовой фермой и универсальным магазином. Он ездил на две мили каждый день в Плейнс, чтобы посещать школу для белых.

Электричество и водопровод появились на ферме Картеров только в 1935 году.

Картер учился в Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд, с 1943 года до окончания в 1946 году. Он начал встречаться с девушкой из Плейнса, Розалин Смит, когда приезжал домой на каникулы. Они поженились в июле 1946 года и у них было четверо детей — сыновья Джек, Чип и Джефф, а также дочь Эми.

Прослужив в ВМС семь лет, Картер работал над разработкой программы атомных подводных лодок и дослужился до звания лейтенанта. Когда в 1953 году умер его отец, Картер ушел в отставку, чтобы вернуться к семейному бизнесу по выращиванию арахиса.

В 1962 году он был избран в Сенат Джорджии, а в 1970 году был избран губернатором, проиграв свои первые выборы в 1966 году. Его работа по искоренению расовой дискриминации в штате сделала его символом «Нового Юга».

В начале своей президентской кампании Картер не был широко известен за пределами Джорджии и рассматривался аналитиками как маловероятный претендент на выдвижение от Демократической партии. Он начал путешествовать по стране до того, как многие другие кандидаты начали свои кампании, рекламируя свой статус аутсайдера избирателям, которые вынесли откровения Уотергейта и отставки Никсона.

Картер подчеркивал свое религиозное воспитание — он был южным баптистом, который часто называл себя «рожденным заново» христианином — и обещал американскому народу, что никогда не будет лгать ему. Он выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире, доказав свою жизнеспособность на Севере, и победил губернатора Алабамы Джорджа Уоллеса во Флориде, став сильнейшим кандидатом на Юге, на пути к выдвижению от Демократической партии.

С демократом из Миннесоты Уолтером Мондейлом в качестве своего напарника Картер с небольшим перевесом победил Форда, набрав 50,1% голосов, и был приведен к присяге в январе 1977 года как 39-й президент США. Начав то, что стало традицией для новых президентов, он вышел из своего лимузина во время инаугурационного парада и прошел по Пенсильвания-авеню в Вашингтоне к Белому дому.

Билли Брю

В семье Картера были яркие личности, такие как его сестра Рут, целительница, и брат Билли, оператор заправочной станции, чье пристрастие к выпивке привело к созданию недолговечного бренда Billy Beer во время президентства его брата.

Мать президента также привлекла внимание СМИ. Медсестра, которая ухаживала за чернокожими и белыми семьями на сегрегированном Юге, она присоединилась к Корпусу мира в возрасте 68 лет и всегда имела наготове остроту для прессы.

«Когда я смотрю на своих детей, — однажды пошутила она, — я говорю: «Лилиан, тебе следовало остаться девственницей»».

Будучи президентом, Картер подписал закон о создании Министерства образования на уровне кабинета министров. Он назначил женщин, чернокожих и испаноязычных на федеральные должности в большом количестве. Он ошеломил оборонную промышленность, завершив дорогостоящий проект бомбардировщика ВВС B-1 , который позже был отменен Рейганом. Он подписал закон, создавший федеральную программу Superfund для очистки мест захоронения опасных отходов.

После своего президентства Картер заслужил похвалу за шаги, предпринятые им в направлении дерегулирования, особенно в сфере авиаперевозок, где устранение государственного контроля над тарифами и маршрутами способствовало развитию конкуренции.

Одной из самых длительных битв с Конгрессом было его предложение отменить 18 проектов по строительству плотин и ирригационных сооружений, большинство из которых находились на Западе и Юге. Его «черный список» понравился многим экологам, но разозлил западных людей, включая некоторых коллег-демократов. Конгресс восстановил финансирование большинства проектов.

С самых первых дней своего президентства Картер стремился подчеркнуть и использовать дефицит энергии для привлечения поддержки своей внутренней повестки дня. Министерство энергетики на уровне кабинета министров было создано в первый год его администрации, и он установил солнечные панели на крыше Белого дома. В телевизионном обращении к нации через две недели своего срока Картер призвал сделать новый акцент на сбережении, отражая собственное стремление Белого дома к бережливости.

В Кэмп-Дэвиде, президентской резиденции в Мэриленде, Картер руководил египетским президентом Анваром Садатом и израильским премьер-министром Менахемом Бегином в достижении соглашения 1978 года, которое привело в следующем году к первому мирному договору между Израилем и арабской страной. Договор обязывал Израиль вывести свои войска и гражданские поселения с Синайского полуострова и привел к миллиардам долларов помощи США Израилю и Египту.

Однако прорыв в Кэмп-Дэвиде не привел к более широкому миру на Ближнем Востоке, и Картер на протяжении многих лет не скрывал своего разочарования. В книге «Палестина: мир, а не апартеид » он сосредоточился на израильской оккупации арабских земель как на основной причине продолжающихся военных действий.

В книге 2010 года, основанной на его дневниках Белого дома, Картер заявил, что США «не выполнили одну неоспоримую и уникальную обязанность: посредничество в достижении мирного соглашения между Израилем и его соседями».

Бойкот Олимпиады

В ответ на вторжение Советского Союза в Афганистан в декабре 1979 года Картер ввел торговое эмбарго и организовал бойкот летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Розалин Картер сказала, что она пыталась, но не смогла убедить мужа подождать до президентских выборов в Айове 1980 года, чтобы ввести эмбарго, которое нанесло ущерб американским фермерам.

«Я гораздо более политизирована, чем Джимми, и меня больше волновали популярность и победа на перевыборах, — писала Розалин в своих мемуарах 1984 года, — но я должна сказать, что у него хватало смелости браться за важные вопросы, какими бы спорными или политически разрушительными они ни были».

Самый крупный внешний кризис его президентства был спровоцирован Исламской революцией в Иране, которая свергла шаха и установила теократическое правительство во главе с бывшим изгнанным священнослужителем аятоллой Рухоллой Хомейни.

4 ноября 1979 года радикальные студенты захватили посольство США в Тегеране и взяли в заложники более 60 американцев. Пятьдесят два из них были задержаны на последние 444 дня срока Картера.

В апреле 1980 года Картер дал добро на военное нападение на посольство с целью спасения заложников. Из восьми вертолетов с USS Nimitz, которые направлялись в пустынный плацдарм, откуда должен был начаться налет на Тегеран, у трех возникли неполадки. Миссия была прервана, и во время подготовки к отступлению вертолет врезался в транспортный самолет C-130 и взорвался. Погибли восемь американских военнослужащих.

Загнанный в угол кризисом на внутреннем и внешнем фронтах, Картер проиграл свою попытку переизбрания с большим перевесом, а Рейган победил в 44 штатах. Заложники были освобождены 20 января 1981 года, в день, когда Рейган был приведен к присяге.

Еще один вертолет

«На протяжении многих лет в различных классах и на публичных форумах меня часто спрашивали, было ли хоть одно существенное действие или решение, которое я принял на посту президента, которое я бы изменил», — написал Картер в « Дневнике Белого дома» . «Несколько шутя, я ответил: «Я бы послал еще один вертолет, чтобы обеспечить успех операции по освобождению заложников в апреле 1980 года». Но я искренне верю, что если бы я это сделал, меня бы переизбрали».

Покинув Белый дом, Картеры вернулись в Плейнс, и еще в 2020 году Картер преподавал Священное Писание в баптистской церкви «Маранафа».

В свой насыщенный постпрезидентский период Картер помог организовать мирные переговоры между Северной и Южной Кореей и прекращение огня в Боснии. Через Центр Картера он помогал контролировать выборы по всему миру, чтобы гарантировать их честность. В 1994 году он отправился на Гаити, чтобы договориться о восстановлении конституционного правительства, предотвратив угрозу вторжения под руководством США.

Принимая Нобелевскую премию мира в 2002 году, когда США при президенте Джордже Буше-младшем готовились к вторжению в Ирак, Картер ясно выразил свое неодобрение. «Для могущественных стран принятие принципа превентивной войны может стать примером, который может иметь катастрофические последствия», — сказал он.

Картер присутствовал на инаугурации Трампа в 2017 году, шестой и последней президентской присяге, которую он наблюдал после ухода с должности. Несколькими днями ранее он сказал прихожанам в церкви своего родного города, что из 22 избирателей в его семье никто не голосовал за Трампа. Но он был первым бывшим президентом, который принял приглашение на инаугурацию, решив продемонстрировать поддержку новому лидеру США.

Трамп «никогда раньше не занимался политикой», — объяснил Картер, согласно сообщению Voice of America. «Ему предстоит многому научиться. Он научится — иногда трудным путем, как это было со мной».