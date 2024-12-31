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Россия и Украина провели обмен пленными 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Россия и Украина провели обмен, в результате которого российская сторона вернула 150 военнопленных, сообщили в Минобороны РФ.

Российские военнопленные находятся на территории Беларуси, где им оказывают необходимую помощь и дают возможность связаться с родственниками.

Украина также вернула 150 военнопленных, заявили в Минобороны России. В военном ведомстве добавили, что обмен прошел при посредничестве ОАЭ.

Владимир Зеленский тем временем заявил, что домой вернулись 189 украинцев, в числе которых — военные, защищавшие «Азовсталь», Чернобыльскую АЭС и остров Змеиный, а также двое гражданских из Мариуполя.

Предыдущий обмен прошел 18 октября 2024 года. Тогда в Россию вернулись 95 военнопленных, столько же получила и Украина.

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