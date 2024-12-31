Россия и Украина провели обмен пленными
- Азия и мир, общество
- 10:00, 31 декабря 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Россия и Украина провели обмен, в результате которого российская сторона вернула 150 военнопленных, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военнопленные находятся на территории Беларуси, где им оказывают необходимую помощь и дают возможность связаться с родственниками.
Украина также вернула 150 военнопленных, заявили в Минобороны России. В военном ведомстве добавили, что обмен прошел при посредничестве ОАЭ.
Владимир Зеленский тем временем заявил, что домой вернулись 189 украинцев, в числе которых — военные, защищавшие «Азовсталь», Чернобыльскую АЭС и остров Змеиный, а также двое гражданских из Мариуполя.
Предыдущий обмен прошел 18 октября 2024 года. Тогда в Россию вернулись 95 военнопленных, столько же получила и Украина.
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