В Южной Корее завершена расшифровка одного черного ящика самолета Jeju Air

CentralAsia (CA) - Директор департамента гражданской авиации Минтранспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван сообщил, что работы по извлечению данных из одного черного ящика самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air завершены. 29 декабря борт потерпел крушение при посадке в Муане, погибли 179 человек из 181 находившего на борту.

«Завершено извлечение данных из речевого регистратора переговоров в кабине пилотов. Сегодня началась работа по их конвертации в звуковые файлы»,— сказал Чжу Чжон Ван на брифинге.

Черными ящиками называют бортовые самописцы (бортовое устройство регистрации, БУР). Они фиксируют основные параметры полета. Обычно на борту устанавливается два самописца — речевой, записывающий переговоры экипажа, и параметрический, фиксирующий показатели полета.

Об извлечении черных ящиков из Boeing 737-800 СМИ сообщили днем 29 декабря, спустя несколько часов после авиакатастрофы. Второй ящик, записывавший данные о полете, получил внешние повреждения, из-за чего работа специалистов с ним займет больше времени, говорится в материале ТАСС.

Самолет следовал из Бангкока рейсом 7C2216. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи по числу жертв, в стране объявили семидневный траур. Аэропорт закрыт до 7 января. Утром 31 декабря южнокорейские военные приступили к комплексной проверке авиапарка страны.