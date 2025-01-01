Россия остановила подачу газа через Украину

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CentralAsia (CA) - «Газпром» сообщил, что с 8:00 мск 1 января прекращены поставки российского газа в страны Евросоюза через Украину.

Транзит прекращен в связи с истечением срока договора «Газпрома» с украинским «Нафтогазом», действовавшим пять лет.

«В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения «Газпром» был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины»,— говорится в заявлении российской компании.

Минэнерго Украины остановку транзита подтвердило. Глава ведомства Герман Галущенко назвал прекращение поставок российского газа «историческим событием».

Контракт «Газпрома» с «Нафтогазом» был заключен 30 декабря 2019 года. По условиям договора «Газпром» в течение пяти лет должен был прокачать не менее 225 млрд куб. м природного газа, «Нафтогаз» — бронировать соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины». По газопроводу Уренгой—Помары—Ужгород, который проходит через территорию Украины, топливо поступало в Словакию, Молдавию, Венгрию, Австрию и Италию. Договор предполагал возможность продления еще на десять лет.