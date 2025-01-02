Украина будет экспортировать в Молдавию электроэнергию по ночам

CentralAsia (CA) - Украинский «Энергоатом» сегодня ночью начнет поставлять в Молдавию электроэнергию в целях покрытия образовавшегося в республике дефицита. Об этом сообщил молдавский новостной портал NewsMaker, ссылаясь на заявление местной компании Energocom.

С 1 января Россия прекратила транзит газа через Украину, что, в частности, вызвало кризис в энергосистеме непризнанного Приднестровья. На непризнанной территории находится Кучурганская ГРЭС, которая работала на российском газе и вырабатывала до 6 млрд. киловатт в год.

Молдавия переключилась на поставки электроэнергии из Румынии после снижения ее выработки на Молдавской ГРЭС. В январе Румыния обеспечит до 62% потребностей Молдавии в электроэнергии, сообщила молдавская госкомпания Energocom.

На своих мощностях Молдавия может выработать более 127 тыс. МВт⋅ч, или примерно 28% потребления. Еще 10% власти планируют покрыть за счет возобновляемой энергии.

Телеканал «Первый приднестровский» сообщил, что Кучурганская ГРЭС перешла на уголь и запасов хватит примерно до 20 февраля.

Власти Приднестровье сообщили, что отключили центральное отопление после прекращения подачи российского газа.