На юге Казахстана произошло землетрясение

CentralAsia (KZ) - На юге Казахстана в 17:13 произошло землетрясение, сообщает сеть сейсмических станций Казахстана.

Очаг землетрясения располагается в 192 км на северо-восток от города Алматы

В селах Чунджа, Кокпек, Шелек, Сарыозек и городах Жаркент, Текели и Талдыкорган ощущались толчки силой 2 балла.

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