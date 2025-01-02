На юге Казахстана произошло землетрясение
- Казахстан, происшествия
- 18:53, 02 января 2025
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CentralAsia (KZ) - На юге Казахстана в 17:13 произошло землетрясение, сообщает сеть сейсмических станций Казахстана.
Очаг землетрясения располагается в 192 км на северо-восток от города Алматы
В селах Чунджа, Кокпек, Шелек, Сарыозек и городах Жаркент, Текели и Талдыкорган ощущались толчки силой 2 балла.
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