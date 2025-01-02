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В первый день нового года в Узбекистане родился 1641 ребенок, в их числе 22 двойни и 1 тройня
// Rene Asmussen

CentralAsia (UZ) -  В первый день нового года в Узбекистане родился 1641 малыш, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

В этот же день в 2018 году родились 1961, в 2019 году — 1708 детей, в 2020 году — 1974, в 2021 году — 1644, в 2022 году — 2316, в 2023 году — 2155 и в 2024 году — 1859 детей.

Из детей, родившихся 1 января 2025 года, 845 девочек и 796 мальчиков.

Больше всего малышей родились в Ферганской области (244).

Среди них 23 близнеца, то есть 22 двойни и 1 тройня, всего 47 малышей.

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