Правоохранители смогли проникнуть в резиденцию президента Южной Кореи, несмотря на сопротивление его сторонников
- Азия и мир, политика
- 6:39, 03 января 2025
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CentralAsia (CA) - Правоохранители Южной Кореи прибыли в резиденцию временного отстраненного президента Юн Сок Ёля для его ареста по делу о мятеже, сообщило Рёнхап.
В резиденции президента Южной Кореи начались столкновения между правоохранителями и военными.
Представители Юн Сок Ёля заявили о незаконности попытки его ареста и пообещали принять ответные меры в рамках закона.
Военные не дают следователям арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции.
Однако, около 20 человек из полиции и управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц смогли проникнуть в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента Южной Кореи, несмотря на сопротивление его сторонников.
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