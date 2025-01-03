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Правоохранители смогли проникнуть в резиденцию президента Южной Кореи, несмотря на сопротивление его сторонников

CentralAsia (CA) -  Правоохранители Южной Кореи прибыли в резиденцию временного отстраненного президента Юн Сок Ёля для его ареста по делу о мятеже, сообщило Рёнхап.

В резиденции президента Южной Кореи начались столкновения между правоохранителями и военными.

Представители Юн Сок Ёля заявили о незаконности попытки его ареста и пообещали принять ответные меры в рамках закона.

Военные не дают следователям арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции.

Однако, около 20 человек из полиции и управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц смогли проникнуть в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента Южной Кореи, несмотря на сопротивление его сторонников.

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