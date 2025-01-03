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В Калифорнии самолет врезался в здание, 2 человека погибли

CentralAsia (CA) -  В штате Калифорния одномоторный самолет RV-10 упал на склад, в котором находились люди. По данным полиции, два человека погибли, 15 получили ранения.

Самолет упал днем по местному времени недалеко от аэропорта города Фуллертона. Со склада эвакуировали больше 100 человек, передает Los Angeles Times. Произошел пожар, который удалось ликвидировать.

10 человек госпитализированы. Восемь человек получили медицинскую помощь на месте происшествия, их отпустили домой. О причинах крушения самолета не сообщалось.

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