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Зеленский назвал главные условия для проведения выборов в Украине

CentralAsia (CA) -  Президент Владимир Зеленский допустил отмену военного положения в Украине и проведение полноценных президентских выборов после окончания «горячей фазы войны», передает «Страна.ua».

«Если нам удастся, и мы сможем получить завершение горячей фазы войны в сильной позиции для Украины, если мы это сможем сделать, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, после этого можно думать, чтобы не было военного положения в Украине. А если не будет военного положения, то в принципе дальше парламент поддержит ту или иную дату выборов», – сказал он в интервью в эфире телемарафона.

Зеленский не ответил на вопрос о том, пойдет ли на второй президентский срок и признал, что не знает как закончится война.

«Я не знаю, как закончится эта война: если я сделаю больше, чем могу – тогда я буду смотреть на это (перспективу выдвижения на второй срок) более позитивно», – ответил он.

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