Почти все предприятия Приднестровья прекратили работу из-за энергодефицита

CentralAsia (CA) - Министр экономики непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник сообщил, что в республике прекратили работу почти все промышленные предприятия.

«Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия… Для других предприятий — для промышленного сектора — нет энергетического ресурса»,— сказал Сергей Оболоник. Его слова приводит издание «Новости Приднестровья» в Telegram-канале.

Как добавил Сергей Оболоник, ситуация с энергетикой остается управляемой и прогнозируемой. При этом, если не решить проблему с поставками газа, предприятия потеряют возможность перезапуститься.

1 января российский «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию из-за долга «Молдовагаза». Кишинев называет большую часть задолженности «несуществующей». Ранее Сергей Оболоник сообщал, что в республике без тепла остались 131 школа и 147 детсадов.