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Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, - Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и избранный президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора в декабре обсудили украинский конфликт.

По словам Токаева, Трамп поинтересовался его видением прекращения военных действий в Украине.

«Эта тема не нова для меня, поскольку такой же вопрос задавали многие руководители государств и международных организаций в течение 2024 года. Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы. Подчеркнул, что Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира», - сказал президент РК в интервью газете «Ана тiлi».

Токаев заявил, что Казахстан не напрашивается в посредники по решению конфликтов, но всегда готов прийти на помощь.

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