Генсек ООН назначил Яапа ван Хирдена из Нидерландов постоянным координатором ООН в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назначил Яапа ван Хирдена из Нидерландов постоянным координатором Организации Объединенных Наций в Монголии с одобрения правительства принимающей страны 1 января.

Г-н ван Хирден имеет более чем 30-летний опыт в области развития, гуманитарной деятельности и миростроительства, включая создание, управление и руководство офисами и проектами, а также стратегические, политические, операционные, управленческие и координационные роли и обязанности.

Совсем недавно он занимал должность первого постоянного координатора ООН нового многостранового офиса ООН в Микронезии, размещенного в Понпеи/Федеративные Штаты Микронезии, поддерживая Палау, Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Науру и Кирибати. В этом качестве он руководил страновой группой ООН, чтобы обеспечить их поддержку для достижения национальных целей развития. С 2018 по 2021 год он работал с Cordaid в Афганистане. Он работал в Управлении ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) на Филиппинах и в Камбодже с 2013 по 2016 год и в ЮНОПС на различных должностях в Копенгагене, Нью-Йорке, Куала-Лумпуре и Бангкоке с 1995 по 2013 год. Он работал в Программе развития ООН (ПРООН) в Бангкоке в 1994 году, а с 1991 по 1993 год он служил в Сьерра-Леоне в Фонде капитального развития ООН.

Г-н ван Хирден имеет степень магистра в области экономики сельского хозяйства в Университете Вагенингена в Нидерландах. Он женат, имеет троих взрослых детей и одного подростка.

источник: MiddleAsianNews

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