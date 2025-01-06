Монгольский частный авиаперевозчик Hunnu Air получит свой первый Embraer E195-E2 в марте

CentralAsia (MNG) -

Монгольская частная авиакомпания Hunnu Air планирует расширить свой флот, взяв в аренду самолет Embraer E195-E2, сообщает ch-aviation со ссылкой на независимого авиационного аналитика Брендана Соби из Сингапура.

Согласно отчету, в марте 2025 года монгольская авиакомпания пополнит свой парк совершенно новым самолетом E195-E2. Новый самолет присоединится к скромному флоту из трех самолетов, включая один турбовинтовой ATR 42-500 и два Embraer E190.

E195-E2 станет новейшим дополнением к флоту авиакомпании и ее самолетом с самой высокой вместимостью. Хотя конкретная конфигурация сидений не была подтверждена, E195-E2 может вместить до 146 пассажиров в одноклассной компоновке или 120 пассажиров в стандартной трехклассной компоновке, согласно Embraer.

Новый самолет создаст возможности для новых маршрутов большей дальности. Хотя E195-E2 по-прежнему классифицируется как региональный самолет, он предлагает удобное сочетание повышенной вместимости и увеличенной дальности по сравнению со своими предшественниками, способными летать на расстояние до 2600 морских миль (4815 км).

источник: MiddleAsianNews

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