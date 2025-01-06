КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

CentralAsia (CA) - Министерство Японии сообщило, что КНДР осуществило запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом пишет NHK.

В министерстве сообщили, что запущенная ракета, по оценкам, уже упала.

Правительство Японии созвало чрезвычайную группу для сбора информации и оценки ущерба.

По информации агентства Yonhap, ракета пролетела не менее 1100 км перед падением в Японское море.

Это первый запуск баллистической ракеты со стороны КНДР с 5 ноября прошлого года, уточняет NHK.

В последний раз КНДР запустила ракету 5 ноября, вслед за предыдущей 31 октября. Позднее Минобороны Японии сообщило о пуске минимум семи ракет.

В октябре прошлого года в министерстве Японии сообщали о том, что запущенная КНДР баллистическая ракета впервые за историю наблюдений преодолела расстояние 4600 км.