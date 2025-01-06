В половине регионов Казахстана в январе-ноябре сокращалось население

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CentralAsia (KZ) - За январь-ноябрь 2024 года население Казахстана выросло на 231,5 тыс. человек или на 1,12% и достигло к 1 декабря 20 265,3 тыс. человек, сообщило в понедельник бюро национальной статистики.

Самые высокие темпы роста населения сохраняются в Астане – ее население с начала года выросло на 6,34% и достигло 1 520,8 тыс. человек. Помимо Астаны, темпы роста населения выше республиканского уровня наблюдаются только в четырех регионах – в Алматы (2,59%), Шымкенте (2,55%), Мангистауской области (2,13%) и Алматинской области (1,75%). Еще в пяти регионах население растет медленнее среднереспубликанского уровня.

В десяти регионах Казахстана наблюдается снижение населения: Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Жамбылскойобластях, а также областях Абай, Жетысу и Улытау. Больше всего за явнрь-октябрь население сократилось в Северном Казахстане – на 1,39%, а также области Абай – на 0,70%.

В Северо-Казахстанской области статистики продолжают фиксировать естественную убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

Сальдо миграции в целом по Казахстану оставалось положительным, при этом в региональном разрезе оно было положительным по-прежнему только в пяти регионах – трех мегаполисах, а также Алматинской и Мангистауской областях. Больше всего уехавших – в Туркестанской, Жамбылской областях и Жетысу.

Городское население в Казахстане в январе-ноябре 2024 года выросло на 1,95% и достигло 12 751,3тыс. человек, сельское население за этот период снизилось на 0,16%, составив 7 514 тыс. человек. Доля городского населения в стране составила 62,9%, сельского - 37,1%.

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