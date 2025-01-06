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Санэпидкомитет Узбекистана порекомендовал избегать людных мест по причине вспышки метапневмовируса

CentralAsia (UZ) -  Узбекистане наблюдается сезонный рост острых респираторных заболеваний. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз. Специалисты отметили, что случаи заражения этим вирусом ежегодно фиксируются во всех странах мира.

По данным лабораторных исследований, среди выявленных вирусов в Узбекистане доминируют:

  • вирус гриппа – 36,9%,
  • риновирус – 30,2%,
  • респираторно-синцитиальный вирус – 28,6%,
  • метапневмовирус – 1,2%,
  • другие вирусы – 3,1%.

Метапневмовирус (HMPV), впервые выявленный в 2001 году, передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Симптомы включают насморк, кашель, лихорадку, головную боль и одышку. Специфического лечения не существует, применяется симптоматическая терапия.

Санитарные врачи рекомендуют избегать людных мест, особенно семьям с маленькими детьми, соблюдать правила гигиены и изолировать заболевших членов семьи. Большинство случаев протекают в легкой форме, но лица с хроническими заболеваниями остаются в группе риска.

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