Санэпидкомитет Узбекистана порекомендовал избегать людных мест по причине вспышки метапневмовируса

- Узбекистан, общество
- 14:21, 06 января 2025
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CentralAsia (UZ) - Узбекистане наблюдается сезонный рост острых респираторных заболеваний. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз. Специалисты отметили, что случаи заражения этим вирусом ежегодно фиксируются во всех странах мира.
По данным лабораторных исследований, среди выявленных вирусов в Узбекистане доминируют:
- вирус гриппа – 36,9%,
- риновирус – 30,2%,
- респираторно-синцитиальный вирус – 28,6%,
- метапневмовирус – 1,2%,
- другие вирусы – 3,1%.
Метапневмовирус (HMPV), впервые выявленный в 2001 году, передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Симптомы включают насморк, кашель, лихорадку, головную боль и одышку. Специфического лечения не существует, применяется симптоматическая терапия.
Санитарные врачи рекомендуют избегать людных мест, особенно семьям с маленькими детьми, соблюдать правила гигиены и изолировать заболевших членов семьи. Большинство случаев протекают в легкой форме, но лица с хроническими заболеваниями остаются в группе риска.