В России в 2025 году вступят в силу новые миграционные правила

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CentralAsia (CA) - В России в 2025 году вступит в силу ряд изменений в миграционной политике. Срок временного пребывания иностранцев в РФ без визы сократят в два раза — с 180 до 90 суток суммарно за год.

С 25 января вступит в силу закон о борьбе с фиктивными браками. Теперь для получения разрешения на временное проживание (РВП) иностранцы должны будут прожить в браке с гражданином России не менее трех лет. А вид на жительство (ВНЖ) будет выдаваться иностранцу, у которого есть постоянно проживающий в России ребенок с российским гражданством, чей второй родитель также имеет российский паспорт, при условии, что суд подтвердит факт их совместного проживания в стране не менее трех лет до дня подачи заявления о выдаче ВНЖ.

С 5 февраля заработает новый режим высылки иностранцев — он распространится на тех, кто незаконно находится в стране или совершил правонарушение. Норма предусматривает ограничение отдельных прав и свобод, например запрет на заключение брака или управление транспортом. Режим будут применять к иностранцам, данные о которых внесены в специальный реестр контролируемых лиц, доступный для проверки онлайн. Неоднократное нарушение режима грозит депортацией.

Сотрудники полиции получат право принимать решение о выдворении нелегальных мигрантов, если те совершили ряд административных правонарушений. Ранее решение о выдворении принимал суд, а в случае совершения нарушений при въезде в страну — погранслужба.

С 30 июня 2025 года иностранные граждане при въезде в Россию через любой пункт пропуска должны будут сдать отпечатки пальцев и фотографию. Эти сведения, в том числе будут положены в основу цифрового профиля.

Правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в размере 5,5 тысячи разрешений в 2025 году. По сравнению с 2024 годом, в котором квота составляла 10 595, она сократилась почти вдвое.

Также с 5 февраля родители-иностранцы, чьи несовершеннолетние дети будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, будут получать аналогичный статус. Они будут обязаны выехать из России в установленные законом сроки, в противном случае им будет грозить депортация.

Другая мера в отношении детей мигрантов заработает с 1 апреля. Перед приемом в школы их начнут тестировать на знание русского языка. Если ребенок не сдаст экзамен, то его не допустят к учебе.

В 2024-м ограничения на работу мигрантов в отдельных сферах ввели более 20 российских регионов. Ограничительные меры продолжат расширять. Например, в Подмосковье с 1 января запретят работу иностранцев по патентам в сферах спорта, культуры, досуга, здравоохранения и образования. Также запрет коснется торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах и социальных услуг.