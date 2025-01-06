22-летняя Эбби Стокард из Алабамы стала победительницей конкурса «Мисс Америка — 2025»

CentralAsia (CA) - 22-летняя студентка медицинского факультета и чирлидерша Университета Оберн из Алабамы Эбби Стокард стала победительницей конкурса «Мисс Америка-2025», сообщает CNN.

Конкурс проходил в Орландо, штат Флорида. В нем приняли участие представительницы 52 штатов Америки и округа Колумбия.

Аннет Аддо-Йобо, первая иностранка, выигравшая титул «Мисс Техас», была названа второй, а представительницы Теннесси, Флориды и Огайо завершили пятерку лучших.

Конкурс начался с того, что участницы вышли на сцену в сверкающих золотых мини-платьях и черных поясах, после чего по результатам предварительных соревнований, состоявшихся ранее на этой неделе, из них отобрали 11 финалисток.

В течение вечера финалисты, борющиеся за корону (и приз в размере 50 000 долларов США), выступили с танцевальными номерами соревновались в нескольких категориях: «Частное интервью», «Фитнес», «Талант», «Вечерняя мода» и «Вопрос на сцене».

Победительница конкурса «Мисс США — 2024» была офицер американской армии Альма Купер.

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