Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке

Джастина Трюдо

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что покинул пост главы правящей Либеральной партии, а также уйдет в отставку с должности премьера, когда партия выберет нового лидера, передает Reuters.

Он сообщил, что продолжит исполнять свои обязанности до завершения процессе выборов.

«Эта страна заслуживает реального выбора на следующих выборах, и мне стало ясно, что если мне придется вести внутреннюю борьбу, я не смогу быть лучшим вариантом на этих выборах»,— сказал Трюдо на пресс-конференции в Оттаве.

Премьер-министр также попросил генерал-губернатора Канады Мэри Сайном (назначается королевской семьей Великобритании) не распускать парламент до 24 марта, на что она ответила согласием. В случае, если парламент не вернется к работе до этого срока, оппозиция сможет вынести вотум недоверия не раньше мая.

Джастин Трюдо возглавлял Либеральную партию с 2013 года и был премьером с 2015-го. Сегодня утром газета Globe and Mail рассказала со ссылкой на анонимные источники, что он может покинуть пост премьер-министра до собрания партийного актива с руководством, назначенного на 8 января. В декабре телеканал CBC сообщал, что за отставку Трюдо выступают более трети депутатов правящей партии Канады.