Монголия заключила сделку на урановую шахту стоимостью $1.6 млрд с французской Orano

CentralAsia (MNG) -
Монголия заявила в 27 декабря 2024 года, что достигла предварительного соглашения с французской Orano Mining Group о разработке долгожданного проекта по добыче урана стоимостью 1,6 млрд долларов.
Проект соглашения по сделке был представлен в парламент Монголии для предварительного обсуждения, сообщило правительство Монголии.
Проект с первоначальными инвестициями в размере 500 млн долларов и общим объемом инвестиций в размере 1,6 млрд долларов начнет свою подготовительную фазу с 2024 по 2027 год, а первая добыча ожидается в 2028 году, сообщило правительство.
Пик производства составит 2600 метрических тонн в 2044 году, добавили в нем.
«Это соглашение является значительным шагом вперед в стимулировании внутренних инвестиций и возможностей трудоустройства для монгольского народа», — говорится в заявлении премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая.
источник: MiddleAsianNews