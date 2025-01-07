Монголия заключила сделку на урановую шахту стоимостью $1.6 млрд с французской Orano

CentralAsia (MNG) -

Монголия заявила в 27 декабря 2024 года, что достигла предварительного соглашения с французской Orano Mining Group о разработке долгожданного проекта по добыче урана стоимостью 1,6 млрд долларов.

Проект соглашения по сделке был представлен в парламент Монголии для предварительного обсуждения, сообщило правительство Монголии.

Проект с первоначальными инвестициями в размере 500 млн долларов и общим объемом инвестиций в размере 1,6 млрд долларов начнет свою подготовительную фазу с 2024 по 2027 год, а первая добыча ожидается в 2028 году, сообщило правительство.

Пик производства составит 2600 метрических тонн в 2044 году, добавили в нем.

«Это соглашение является значительным шагом вперед в стимулировании внутренних инвестиций и возможностей трудоустройства для монгольского народа», — говорится в заявлении премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая.

источник: MiddleAsianNews

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