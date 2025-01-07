Монголия официально начала использовать национальную классическую письменность

CentralAsia (MNG) -

Реализация нового постановления началась 2 января — первого рабочего дня 2025 года.

Все государственные и муниципальные органы власти Монголии с 2025 года начали использовать в официальных документах национальную письменность наряду с кириллицей во исполнение закона о монгольском языке. Об этом сообщило министерство образования страны.

«В целях поэтапной реализации положений закона о монгольском языке, принятого Великим Государственным Хуралом страны в 2015 году, с 2025 года государственные организации и органы местного самоуправления с 2025 года используют в документах кроме кириллической графики национальную класическую письменность», — говорится в сообщении ведомства.

Оно напомнило, что эта статья закона вступила в силу с первого января, который в Монголии является выходным днем, поэтому исполнение нового положения начинается с 2 января как первого рабочего дня 2025 года. Образовательные учреждения для обеспечения реализации закона продолжат обучение в разных форматах национальной монгольской письменности.

Самая устоявшаяся версия о создании национальной вертикальной письменности — указ Чингисхана о приспособлении уйгурской письменности к монгольскому языку. Ученые предполагают, что в процессе подписания договоров с Китаем, где иероглифы писались вертикально, монголы ввели вертикальную систему своего письма. Его самый ранний памятник — текст, высеченный на каменной стеле, известной как «Чингисов камень», хранится в Эрмитаже.

источник: MiddleAsianNews

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