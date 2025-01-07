Монголия поднялась на 11 позиций в Индексе готовности к внедрению ИИ в 2024 году

CentralAsia (MNG) - По данным Oxford Insight, Монголия поднялась на 11 позиций в Индексе готовности к ИИ 2024 года, заняв 98-е место из 188 стран. Индекс ИИ 2024 года изучает 40 показателей по трем направлениям: управление (governance), технологии (technology), данные и инфраструктура (data, and infrastructure).

Показатель готовности Монголии к ИИ постепенно растет с каждым годом; однако отсутствие четкого видения, представленное оценкой 0, вызывает задержки в общем индексе.

Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций проводит комплексную оценку готовности Монголии к искусственному интеллекту (ИИ) с использованием официальной методологии, разработанной Oxford Insight. Одновременно с этим ведутся работы по формированию видения Монголии в области ИИ с помощью методологии «Framework and Foresight», созданной Университетом Хьюстона. Этот подход имеет важное значение, поскольку он повышает способность предвидеть будущие события путем поощрения коллективного участия, разработки сценариев и анализа потенциальных результатов.

Методология предполагает открытый сбор мнений и критических замечаний относительно текущего состояния приложений искусственного интеллекта от ученых, исследователей и представителей частного сектора. В результате этих усилий Монголия официально объявит миру о своей «Национальной стратегии по искусственному интеллекту» в феврале.

ИИ станет более мощным фактором влияния на мировую экономику в будущем. Готовность к использованию ИИ в предоставлении государственных услуг поможет правительствам максимально использовать преимущества ИИ, одновременно минимизируя возможные недостатки, вызванные технологией.

Правительства, готовые к ИИ, получат конкурентное преимущество во многих секторах, включая торговлю, производство и безопасность, одновременно защищая права и свободы своих граждан.

источник: MiddleAsianNews

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