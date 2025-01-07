Миротворцы из Монголии пользуются безупречной и заслуженной репутацией в Южном Судане. ФОТО

CentralAsia (MNG) -

«В течение многих лет наши миротворцы МООНЮС из Монголии пользовались безупречной и заслуженной репутацией среди принимающих сообществ в Южном Судане», — написала Миссия ООН в Южном Судане.

«Известные своей решительной прочностью, надежностью и состраданием, они полюбились жителям штата Юнити, где базируется контингент. Они, как можно сказать по крайней мере на одном скандинавском языке, «те, с кем можно держаться за руки, когда гремит молния и гром».

Последний трюк, объединенное рождественское и новогоднее патрулирование монгольских «голубых касок», наверняка принесло им еще больше аплодисментов среди внутренне перемещенных лиц, находящихся в лагере в Бентиу.

Их грузовик, загруженный монгольским Санта-Клаусом, очаровательными снегурочками и духовым оркестром, исполняющим праздничные мелодии, встретили сотни ликующих женщин, мужчин и детей всех возрастов. Возможно, так начинается мир.

Мы присоединяемся к нашим монгольским коллегам и желаем вам, нашей постоянно растущей аудитории и вашим близким фантастического 2025 года, полного мира, крепкого здоровья и сбывающихся мечтаний.

По-настоящему вдохновляюще! Монгольские миротворцы продолжают подавать яркий пример сострадания, силы и духа единения в Южном Судане. Их искренние усилия, как и это праздничное празднование, приносят радость и надежду тем, кто в этом больше всего нуждается. За мирный и плодотворный 2025 год для всех!»

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения