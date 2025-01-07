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В рамках программы «Белое золото» будут выданы кредиты на сумму ₮788 млрд

CentralAsia (MNG) -  Для стимулирования производства продукции с добавленной стоимостью президент Монголии Хурэлсух Ухнаа официально инициировал национальное движение «Белое золото».

Государственный бюджет на 2025 год утвердил кредитное финансирование в размере ₮788,9 млрд (примерно $230 млн), в том числе 300 млрд тугриков на оборотный капитал, ₮488,9 млрд (примерно $143 млн) на инвестиционные кредиты и ₮66,4 млрд (примерно $18.5 млн) на субсидирование процентов по льготным оборотным и инвестиционным кредитам, которые будут покрыты правительством.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности подписало соглашения о финансировании «Оборотных и инвестиционных кредитов для поддержки предприятий по переработке шерсти, кашемира и кожи» с 10 коммерческими банками: Khan Bank, State Bank, Trade and Development Bank, Golomt Bank, XacBank, Capitron Bank, Transport and Development Bank, Bogd Bank, M Bank и Arig Bank.

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