Монголия разработает план по предотвращению метапневмовирусной инфекции, распространившейся в некоторых странах

CentralAsia (MNG) -

На заседании Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) 6 января прозвучала информация о вирусе HMVP, распространяющемся в некоторых странах.

Метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере контактно-бытовым, уточнили на заседании.

Метапневмовирус человека - это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет.

В рамках вышеуказанной информации заместитель премьер-министра Монголии, председатель ГЧК Амарсайхан Сайнбуян дал соответствующим должностным лицам следующие поручения:

Разработать план профилактики заражения метапневмовирусом человека (HMVP), который распространяется в некоторых странах, и регулярно распространять профилактическую информацию среди населения;

Разработать план профилактики гриппа и гриппоподобных заболеваний, создать достаточные ресурсы для медицинского оборудования и провести оценку риска в этой области;

Постоянно распространять рекомендации по общественному здравоохранению среди населения;

Профилактические меры должны осуществляться непрерывно на всех этапах, уделяя особое внимание поставкам и доступности лекарственных средств;

Обеспечение готовности всех уровней сектора здравоохранения, проведение исследований и улучшение мониторинга населения, подвергающегося риску, обеспечение готовности служб медицинской помощи, создание готовности кадровых ресурсов.

Из Китая поступают новости о распространении респираторных инфекций, включая метапневмовирус человека (HMPV). Однако, как сообщил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, масштабы и интенсивность заболеваемости, по данным местных органов, пока остаются ниже уровня прошлого года.

По его словам, офис ВОЗ в Китае и штаб-квартира организации получают регулярную информацию о ситуации и оказывают поддержку в мониторинге патогенов и отслеживании изменений в штаммах и вариантах вирусов.

Европейское региональное бюро ВОЗ, в свою очередь, делится полученной информацией с государствами-членами, отметил Клюге, подчеркнув важность прозрачной и оперативной коммуникации в области общественного здравоохранения. Помимо подготовки к чрезвычайным ситуациям, получать информацию из надежных источников важно для того, чтобы противодействовать дезинформации и ложным сведениям, добавил он.

«В конечном счете, лучший способ подготовки к любым рискам для общественного здоровья и их предотвращения – это инвестиции в надежные системы здравоохранения и услуги, включая совместный мониторинг», – подчеркнул глава ВОЗ в Европе.

источник: MiddleAsianNews

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