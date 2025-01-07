Алиев: Вина за авиакатастрофу в Актау лежит на представителях России

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в Актау лежит на представителях России. Об этом он сказал в ходе встречи с родственниками погибших и выживших, передает Vesti.az.

По его словам, Азербайджан требует справедливости и наказания виновных в трагедии.

Он подчеркнул, что крушения самолета можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство над Грозным и соблюдались правила наземного обслуживания. По словам президента, план «Ковер» в Грозном был объявлен после того, как самолет был сбит с земли.

«Попытки государственных органов России замять инцидент и отстаивать нелепые версии вызывают у нас одновременно удивление, сожаление и справедливое возмущение»,— отметил Ильхам Алиев.

Он также рассказал, что сейчас продолжается процесс расшифровки черных ящиков. В ближайшем времени он завершится, «и все встанет на свои места», добавил Алиев.

«Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли. Но почему самолет был отправлен в Актау? У нас пока нет информации об этом. Это произошло по решению местных диспетчеров, либо пилоты поняли, что средства радиоэлектронной борьбы в воздушном пространстве России уже не позволят им приземлиться, и сами сделали этот выбор? Информации об этом у нас пока нет. Естественно, после открытия черных ящиков вся эта информация появится», - сказал он.

Катастрофа с самолетом Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря. В результате крушения погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что самолет Azerbaijan Airlines разбился «вследствие обстрела с земли», и потребовал компенсаций от России. Черные ящики с разбившегося самолета Казахстан отправил в Бразилию.