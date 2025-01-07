В США из-за снежной бури погибли четыре человека, отменили более 2 тыс. рейсов

CentralAsia (CA) - По меньшей мере четыре человека погибли в результате снежной бури, которая обрушилась на центральную часть США. Об этом сообщил телеканал NBC News. По данным портала FlightAware, из-за шторма также отменено или задержано порядка 2,5 тыс. рейсов.

В штате Миссури 61-летний мужчина погиб во время уборки снега, получив смертельную травму. В Канзасе жертвами ДТП стали еще два человека. Представители дорожной полиции сообщили, что в условиях непогоды внедорожник занесло, автомобиль несколько раз перевернулся. «Оба пассажира не были пристегнуты и выброшены из машины»,— сказано в отчете местного дорожного патруля. В Техасе было найдено тело местного жителя, который скончался в результате переохлаждения. Расследованием занимается департамент полиции, поскольку тело было обнаружено на дороге перед автобусной остановкой.

5 января CNN предупредил о возможных рекордных снегопадах в Соединенных Штатах. В некоторых районах уже выпало до 35 см снега, а толщина льда достигла 70 мм. В Вашингтоне из-за надвигающегося циклона объявили режим чрезвычайной ситуации.