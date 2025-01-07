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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Тибете, погибли 53 человека

CentralAsia (CA) -  В результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая погибли 53 человека, пострадали — 62. Об этом сообщает «Синьхуа».

Сейсмособытие привело к разрушению более 1 тыс. построек на территории автономного района. В зоне бедствия организованы поисково-спасательные работы, проводится эвакуация населения.

Инцидент произошел около границы с Непалом в 09:05 (по местному времени). Геологическая служба США писала, что землетрясение имело магнитуду 7,1, а Китайская сеть землетрясений оценила ее в 6,8.

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