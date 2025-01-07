КНДР заявила об успешном пуске новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты

CentralAsia (CA) - КНДР накануне провела запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). За испытаниями наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

По его словам, ракета может преодолеть любую существующую в мире систему противоракетной обороны и предназначена для сдерживания противников страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не для наступательных действий.

В сообщении ЦТАК отмечено, что скорость новой гиперзвуковой ракеты в 12 раз выше скорости звука, а в ходе пуска она вышла на высоту в 99,8 км. Добавляется, что реактивный снаряд попал в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1500 км.

Северокорейское агентство также сообщило, что при изготовлении корпуса двигателя ракеты использовали новый композитный материал, который армирован углеродными волокнами.

Вчера, 6 января, южнокорейские военные сообщили, что запущенная КНДР ракета пролетела не менее 1100 км и упала в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны Японии. В Сеуле высказали мнение, что ракета относится к баллистическому типу средней дальности.

В предыдущий раз КНДР провела запуск ракет 5 ноября. Тогда Северная Корея осуществила запуск по меньшей мере семи баллистических ракет дальностью до 400 км и высотой полета около 100 км в сторону Японского моря. В конце декабря лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о стратегии «самого жесткого противодействия» США.