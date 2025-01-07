В США от птичьего гриппа впервые умер человек

CentralAsia (CA) - В американском штате Луизиана зафиксирована первая на территории США смерть от птичьего гриппа типа H5N1. Об этом сообщается на сайте местного департамента здравоохранения. С начала прошлого года вспышки вируса птичьего гриппа регистрируют по всему миру.

Отмечается, пациент был старше 65 лет и ранее у него были выявлены сопутствующие заболевания. Заражение произошло после контакта как с домашними, так и с дикими птицами. Депздрав Луизины обратил внимание, что данный случай пока единственный зафиксированный на территории штата, как следствие, риск распространения птичьего гриппа H5N1 среди жителей остается на низком уровне.

В конце декабря Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США проинформировали о выявленной у пациента с тяжелым течением болезни мутации вируса птичьего гриппа. Ученые из института Скриппса предупредили, что всего одно изменение в этом вирусе способно сделать штамм H5N1 быстро распространяющимся среди людей, что чревато возникновением новой пандемии.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, которая характеризуется поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, преимущественно дикие утки, которые, в отличие от домашних, устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку