В Бразилии завершена расшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета AZAL, данные переданы Казахстану

CentralAsia (KZ) - Эксперты Центра расследования и предоставления авиапроисшествий ВВС Бразилии завершили анализ данных с бортовых самописцев самолета компании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение вблизи Актау в Казахстане. Об сообщает G1.

Казахстанской стороне уже переданы данные об итогах расследования, добавила бразильская газета O Globo. Черные ящики с разбившегося лайнера Казахстан отправил в южноамериканскую страну в конце декабря.

Катастрофа с самолетом Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря 2024 года. В результате крушения погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines разбился «вследствие обстрела с земли» и возложил ответственность за авиакатастрофу на представителей России.

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