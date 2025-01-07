В Монголии высокий риск дзуда возник более чем на 40% территории

CentralAsia (MNG) - Риск дзуда, от которого в 2024 году в Монголии погибло более 7 млн пастбищных животных, возник более чем на 40% площади страны. Об этом сообщил институт гидрометеорологических и экологических исследований Монголии.

«Наземные наблюдения нашего института и спутниковые данные показали, что более 40 процентов территории страны подвержены высокому риску стихийного бедствия, которое монголы называют «дзуд»», — говорится в заявлении научно-исследовательского института.

Также количество осадков в некоторых западных и центральных аймаках может превышать многолетние показатели. Монголия — одна из немногих стран, сохранивших кочевое скотоводство с древних времен. Его доля в ВВП страны составляет 11,6%. Во многом это зависит от состояния пастбищ и стихийных бедствий.

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