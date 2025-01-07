The Guardian: Дания изменила герб — на фоне заявлений Трампа о том, что США хотят купить Гренландию

CentralAsia (CA) - Дания сменила свой королевский герб, чтобы на нём был более заметен символ Гренландии и Фарерских островов. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание утверждает, что на это повлияло серия заявлений избранного президента США Дональда Трампа о планах договориться о приобретении Гренландии.

В течение пятисот лет на королевских гербах Дании изображали три короны – символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией в период 1397-1523 годов. Но в обновлённой версии герба короны заменили большими изображениями белого медведя и барана – они символизируют Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Королевский дом Дании заявил, что обновлённый герб «укрепляет авторитет содружества». А три короны убрали, потому что они больше «не актуальны».

Трамп сообщил, что его сын Дональд Трамп-младший, а также ряд представителей отправятся в Гренландию с визитом, и пообещал огромную выгоду ее жителям, «если и когда» Гренландия станет частью США. По сведениям Danmarks Radio, встреч сына избранного президента США с членами правительства Гренландии не запланировано.

«Мы будем защищать и беречь ее от агрессивного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой»,— написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года и остается частью королевства, получив в 2009 году автономию и право на самоуправление.