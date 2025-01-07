The Guardian: Дания изменила герб — на фоне заявлений Трампа о том, что США хотят купить Гренландию

- Азия и мир, политика
- 13:35, 07 января 2025
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CentralAsia (CA) - Дания сменила свой королевский герб, чтобы на нём был более заметен символ Гренландии и Фарерских островов. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Издание утверждает, что на это повлияло серия заявлений избранного президента США Дональда Трампа о планах договориться о приобретении Гренландии.
В течение пятисот лет на королевских гербах Дании изображали три короны – символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией в период 1397-1523 годов. Но в обновлённой версии герба короны заменили большими изображениями белого медведя и барана – они символизируют Гренландию и Фарерские острова соответственно.
Королевский дом Дании заявил, что обновлённый герб «укрепляет авторитет содружества». А три короны убрали, потому что они больше «не актуальны».
Трамп сообщил, что его сын Дональд Трамп-младший, а также ряд представителей отправятся в Гренландию с визитом, и пообещал огромную выгоду ее жителям, «если и когда» Гренландия станет частью США. По сведениям Danmarks Radio, встреч сына избранного президента США с членами правительства Гренландии не запланировано.
«Мы будем защищать и беречь ее от агрессивного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой»,— написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.
Гренландия была колонией Дании до 1953 года и остается частью королевства, получив в 2009 году автономию и право на самоуправление.