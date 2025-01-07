Каждый турист, приезжающий в Монголию зимой, тратит от ₮2 до 8 млн

CentralAsia (MNG) - Большинство туристов приезжают в Монголию в теплые месяцы, такие как лето и осень, в то время как мы принимаем 23 процента иностранных туристов в зимнее время. Потому что в Монголии экстремальная погода и одна из самых холодных зим в мире. Хотя в зимнее время проходят некоторые мероприятия, такие как снежный фестиваль, ледовый фестиваль и фестиваль орлов, количество туристов, приезжающих в Монголию, резко уменьшается с октября.

В 2024 году в зимние месяцы были проведены следующие мероприятия:

«Winterland 2024 – Frost of Tamir». Это была зимняя туристическая программа, проведенная в аймаке Архангай и включавшая множество небольших мероприятий. Мероприятие будет проведено снова в этом году. В прошлом году его посетили и проявили интерес более 30 000 туристов.

«Монгольский фестиваль верблюдов»

«Фестиваль тысячи верблюдов»

Ледовый фестиваль «Голубая жемчужина»

«Фестиваль оленей и снега»

«Khuvsgul trophy» — международное соревнование по подледной рыбалке

Кубок мира по подледной рыбалке

Хотя туристы проявляют интерес к этим мероприятиям, они длятся всего несколько дней и имеют недостаток в том, что находятся в отдаленном районе.

Каждый турист, прибывающий на самолете, тратит от 1593 до 2500 долларов США на свою поездку, в то время как туристы из приграничной зоны тратят 600 долларов США. Более 650 тысяч туристов посетили Монголию в 2023 году и получили доход в размере 1 миллиарда долларов США. Количество туристов увеличилось вдвое по сравнению с 2022 годом. По состоянию на 2024 год в Монголию приехало 800103 туристов.

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