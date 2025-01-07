Число погибших при землетрясении в Тибете возросло до 95

- Азия и мир, происшествия
- 14:47, 07 января 2025
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- Обновлено: 19:37, 07 января 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Жертвами землетрясения в китайском Тибетском автономном районе стали не меньше 95 человек. Еще 130 получили травмы, сообщает CCTV. Ранее было известно о гибели 53 человек.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 09:05 по местному времени в уезде Тингри в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, около границы с Непалом. Эпицентр подземных толчков находился в 163 км от города Шигадзе с населением порядка 800 тыс. человек, его глубина составила около 10 км, сообщала Геологическая служба США. В радиусе 20 км расположено три поселка и 27 деревень с населением около 6,9 тыс. человек, передает Xinhua. Зафиксировано 49 афтершоков.
Повреждено не меньше 1 тыс. построек. Китайский лидер Си Цзиньпин призывал приложить все усилия для минимизации числа жертв.