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ДТП с 95 автомобилями в Казахстане: Возбуждено уголовное дело
Предыстория: В Казахстане из-за непогоды на трассе столкнулись около 40 автомобилей

CentralAsia (KZ) -  Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на трассе «Астана – Петропавловск» в Акмолинской области Казахстана.

«По факту ДТП, имевшего место 3 января на автодороге Астана – Петропавловск, в районе села Жанаталап, с участием 95 автомобилей из-за несоблюдения водителями дистанции и скоростного режима начато досудебное производство по статье 345 часть 1 УК – «Нарушение ПДД участниками дорожного движения, повлёкшее по неосторожности вред здоровью средней степени» и статье 353 часть 1 УК – «Нарушение действующих на транспорте правил», – сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.

Отмечается, что в рамках расследования будут установлены все обстоятельства аварии. Следственные действия продолжаются.

3 января в 13:28 на 153-м километре трассы «Астана – Петропавловск» произошло массовое ДТП. Изначально сообщалось о столкновении более 40 машин, позже количество увеличилось до 95. Во время аварийно-спасательных работ спасены и эвакуированы 86 человек, из них 14 детей, которых отправили на попутных машинах и ЖД транспорте в Астану. В медучреждения доставили и самостоятельно обратились 21 человек, из них госпитализировано 11 человек.

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