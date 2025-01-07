Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев, - Reuters

- Азия и мир, политика
- 16:00, 07 января 2025
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|Предыстория: Спецпосланник Трампа по Украине и России планирует приехать в Киев в начале января, - Reuters
CentralAsia (CA) - Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог отложил свою поездку в Киев, которая планировалась на начало января, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.
Теперь визит Келлога в Украину ожидается после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. Точная дата визита пока не определена. Причины, по которым он отложен, неизвестны.
В конце ноября 2024 года Трамп выдвинул бывшего секретаря Совета по нацбезопасности Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России. В середине декабря стало известно, что Келлог планирует поездку в Киев в рамках усилий будущей администрации Трампа по скорейшему завершению военных действий. По данным Bloomberg, после поездки в Украину представитель Трампа готов посетить Москву, если его пригласят.