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Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев, - Reuters
Кит Келлог,
Кит Келлог,
Предыстория: Спецпосланник Трампа по Украине и России планирует приехать в Киев в начале января, - Reuters

CentralAsia (CA) -  Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог отложил свою поездку в Киев, которая планировалась на начало января, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

Теперь визит Келлога в Украину ожидается после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. Точная дата визита пока не определена. Причины, по которым он отложен, неизвестны.

В конце ноября 2024 года Трамп выдвинул бывшего секретаря Совета по нацбезопасности Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России. В середине декабря стало известно, что Келлог планирует поездку в Киев в рамках усилий будущей администрации Трампа по скорейшему завершению военных действий. По данным Bloomberg, после поездки в Украину представитель Трампа готов посетить Москву, если его пригласят.

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