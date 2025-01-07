Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев, - Reuters

Кит Келлог,

CentralAsia (CA) - Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог отложил свою поездку в Киев, которая планировалась на начало января, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

Теперь визит Келлога в Украину ожидается после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. Точная дата визита пока не определена. Причины, по которым он отложен, неизвестны.

В конце ноября 2024 года Трамп выдвинул бывшего секретаря Совета по нацбезопасности Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России. В середине декабря стало известно, что Келлог планирует поездку в Киев в рамках усилий будущей администрации Трампа по скорейшему завершению военных действий. По данным Bloomberg, после поездки в Украину представитель Трампа готов посетить Москву, если его пригласят.